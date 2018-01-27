Ксения Собчак шокировала Сеть своим «заземлением» без бюстгальтера

По словам Собчак, «заземление» помогает бороться с джетлэгом – синдромом смены часового пояса, который делает человека уставшим и подавленным. Внимание пользователей привлек не метод, который звезде посоветовала модель Наталья Водянова, а кофта Собчак, под которой отчетливо видно отсутствие бюстгальтера.

В своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак разместила снимок, на котором показала, как она борется с негативными последствиями перелетов, которые часто случаются из-за быстрой и резкой смены часовых поясов и климатических условий. По словам телеведущей и экс-претендентки на пост президента России, данным методом с ней поделилась модель Наталья Водянова. Суть метода проста – нужно босыми ногами «заземлиться» на траве или голой земле.

Однако, утверждает Собчак, она является максималистом и решила полностью лечь на траву. На фото звезда действительно лежит на траве. Внимание пользователей привлек один нюанс – под кофту Собчак не надела бюстгальтер, от чего ее грудь была видна «во всей красе».

Пользователи были шокированы смелостью Собчак, отметив, что не каждый решится без стеснения позировать без верхней части нижнего белья, которая часто является незаменимой вещью для женщин старше 25 лет. Нашлись и хейтеры, высмеявшие Собчак за «расползшуюся» грудь. Однако, несмотря на все негативные комментарии, снимок успел собрать уже почти 65 тысяч лайков.