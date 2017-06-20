Журналисты сообщили матери Екатерины Варнавы о беременности телезвезды

Екатерина Варнава прославилась своим участием в комедийном шоу «Comedy Woman», после этого ее часто приглашали в различные программы работать ведущей. О личной жизни известная теледива предпочитает не распространятся. К примеру, о ее отношениях с ведущим «Comedy Woman» пресса узнала только после того, как они расстались, хоть Дмитрий Хрусталев планировал жениться на Варнаве и даже сделал ей предложение. Варнава же была по уши в работе и не задумывалась о таком важном шаге, поэтому их отношения закончились.

Сейчас же телеведущая пребывает в романтических отношениях с хореографом Константином Макиньковым. Они встречаются уже 5 лет и, кажется, очень счастливы. Пара познакомилась на проекте «Танцуй», куда Варнаву пригласили поработать ведущей. Журналисты часто распускают слухи о том, что Варнава и Макиньков планируют пожениться и завести ребенка. Недавно кто-то из журналистов позвонил матери телеведущей и сообщил новость о том, что ее дочь беременна. Обеспокоенная мать тут же позвонила дочери, чтобы узнать, правда ли то, что ей рассказали.

Сама же Варнава не представляет, откуда берутся эти слухи и заявляет о том, что пока что не планирует заключать официальный брак со своим возлюбленным. Однако кольца у пары все же есть. Катя рассказала о том, что это скорее как знак проявления их любви с Константином и никакой свадьбы и зачатия ребенка в ближайшее время не планируется.