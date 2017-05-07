Группа "Браво" испортила секс Алене Водонаевой

Алена Водонаева винит группу "Браво" и Жанну Агузарову в испорченном однажды половом акте. Такой секс-историей экс-участница "Дома-2" поделилась на странице в Instagram.

В честь шестилетия аккаунта в социальной сети знаменитость решила разделить с верными подписчиками интересующую её тему. Она обратилась с "тупым" вопросом, который терзал её долгие году. А именно: какая неуместная музыка композиция застигала пользователей в самый разгар сексуальных утех. При этом музыка должна была зазвучать прямо посреди процесса и подпортить все приятные впечатления о близости с человеком.

По словам Алены Водонаевой, её именно в такой пикантный момент настигла песня "Желтые ботинки" в исполнении певицы Жанны Агузаровой и коллектива "Браво". "Теперь вы знаете все!" - подытожила автор публикации.

Аудитория Instagram в комментариях поспешила сообщить о личных казусах подобного рода. Как оказалось, таких хватает. Некоторых хорошего секса лишил марш Мендельсона, гимн Воздушно-десантных войск, детские песенки, музыка из телевизионной рекламы. Случались также обыденные звонки, которые прерывали интимное занятие партнеров.