Бенедикт Камбербэтч рассказал о "Мстителях" и назвал секретный способ борьбы с депрессией

Британский актер Бенедикт Кэмбербетч во время недавнего интервью поделился подробностями работы над съёмками фильма "Мстители: Война Бесконечности". Помимо этого, он назвал секретный способ, который помогает ему побеждать депрессию.

Что касается кинокомиксов, то Бенедикт Кэмбербетч подтвердил слова своего коллеги Роберта Дауни-младшего об отсутствии конкуренции на площадке. Сюжет "Войны бесконечности" был настолько разветвленным, что с некоторыми из актеров британец встретился только на премьере. Впрочем, ему довелось поработать со своими друзьями: Томом Холандом (Человек-Паук), Скарлет Йохансон (Черная вдова) и Крисом Эвансом (Капитан Америка).

Бенедиет Кэмбербетч сообщил, из-за скрытности продюсеров, участники съёмок получали копии сценария исключительно на бумаге. Создатели картины опасались, что хакеры проникнут в чей-то компьютер и похитят ценную информацию. Он добавил, что подобные меры предосторожности не являются редкостью при съёмках столь масштабных проектов.

Знаменитый "Шерлок" исполнил главную роль в драматическом сериале "Патрик Мелроуз", который снят по заказу телеканала Showtime. Бенедикт Кэмбербетч не только сыграл тяжелого персонажа, но и стал одним из продюсеров. Он утверждает, что зачастую успешно оставляет переживания героев на площадке. Однако иногда даже в его прекрасной жизни возникают поводы для депрессии. В этом случае артист применяет "секретное оружие" - просмотр комедийного мультсериала "Симпсоны".

Звезда подчеркнул, что, несмотря на плотный рабочий график, ему хочется испробовать свои силы в новой сфере. Например, поучаствовать в мюзикле или съёмках "ужастика".