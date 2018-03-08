Новый хит Ольги Бузовой занял первое место в iTunes

Ольга Бузова выпустила новую песню «Чемпион». Композиция достаточно быстро оказалась на первом месте в iTunes, за что исполнительница поблагодарила фанатов.

Ольга Бузова пригласила поклонников послушать «Чемпион» и вживую на её большом сольном концерте в Москве, последнем до осени. Фанаты восхитились тем, как певица бьёт рекорды в iTunes, подчёркивая, что песня им понравилась, поскольку текст действительно очень мотивирующий.

[media=https://youtu.be/Xd3uJb59azA]

Однако некоторые обнаружили связь и с бывшим возлюбленным Бузовой, Дмитрием Тарасовым, как сообщает «Версия.Инфо». Дело в том, что исполнительница сразу представила и клип, в котором всё происходит на футбольном поле. Певица предстала там в образе воительницы с хорошей подготовкой. По мнению поклонников, учитывая, что Тарасова в сборную не допустили, так Бузова продемонстрировала ему своё превосходство.