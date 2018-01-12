Актёр и скандальный блогер Станислав Садальский снова раскритиковал Владимира Мединского. В этот раз деятеля не устроило то, что политика опять назначили министром культуры Российской Федерации.

Станислав Садальский в саркастичном тоне в Instagram поздравил Мединского с получением этой должности, как сообщает «Версия.Инфо». По его мнению, известие о назначении политика министром культуры могло привести к проблемам со здоровьем у некоторых личностей. Скандальный блогер не впервые выступает с критикой Владимира Мединского.

Ранее он высказывал сомнения в компетентности данного политика на должности министра культуры, рекомендуя президенту России Владимиру Путину задуматься над этим. Также три года назад Садальский критиковал позицию Мединского в скандале вокруг оперы «Тангейзер», подчёркивая, что не министру культуры оценивать отношение творчества к вере.