В день свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл к алтарю отведет не отец, а принц Чарльз

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри оказалась на грани срыва, отец девушки не сможет приехать на церемонию. Однако, королевская семья оперативно нашла выход из трудной ситуации, теперь известно, что к алтарю Маркл будет вести принц Чарльз.

Как сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, к алтарю на свадебной церемонии Меган Маркл пойдет в сопровождении одного из членов королевской семьи. Так как отец девушки не сможет присутствовать на столь важном событии, было принято решение, что его роль возьмет на себя принц Чарльз.

Сама Меган Маркл сообщала, что ее отец не сможет приехать на свадьбу из-за проблем со здоровьем. Она попросила журналистов оставить ее папу в покое, так как ему нужно время для лечения. У 72-летнего отца будущей жены принца Гарри возникли проблемы с сердцем. 16 мая его прооперировали, теперь ему нужно пройти восстановление.

Ранее предполагалось, что к алтарю Меган Маркл может повести ее мать. Однако, такое сопровождение могло бы стать нарушением традиций. Так как церемония оказалась под угрозой срыва, в королевской семье нашли выход и уже завтра, 19 мая, Меган Маркл к алтарю поведет принц Чарльз.