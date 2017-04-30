Ким Кардашьян возмутила миллионы поклонников призывом к замене еды леденцами

Поклонники знаменитой модели взбесились из-за рекламного снимка, на котором Ким позирует с леденцом. Под фотографией решили высказать свое мнение даже диетологи. Они отметили, что такая реклама может плохо отобразится на здоровье миллионов людей.

Недавно Ким Кардашьян выложила фото в социальной сети Instagram. На фото звезда известного телешоу позирует фотографам, сося леденец. Таким нестандартным способом Ким решила показать своим поклонникам как ей удается поддерживать свою фигуру в тонусе, избавляясь от неуемного аппетита. При этом модель также призвала своих фанатов попробовать этот странный метод борьбы с лишним весом.

После публикации практически сразу же появились те, кому она пришлась не по нраву. В числе первых критиковавших объявились медики и диетологи, к ним также присоединились бодипозитивщицы и коллеги известной модели. Поступок Ким возмутил миллионы ее подписчиков. В ответ на фото Ким, актриса Джамила Джамил опубликовала запись, в которой высказала свое мнение по этому поводу. Актриса сказала, что раньше восхищалась Ким Кардашьян, однако ее поступок заставил ее изменить свое мнение о знаменитой модели. Она также высказала свое мнение о том, что знаменитости должны призывать поклонников к здоровому питанию, а не к замене его химическими элементами.