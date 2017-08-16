Татьяна Буланова даст бесплатный концерт в Санкт-Петербурге

49-летняя российская эстрадная певица Татьяна Буланова готовится дать бесплатный концерт в Санкт-Петербурге. Такой подарок она решила сделать горожанам к празднику Дня пионерии, который будет отмечаться 20 мая.

Татьяна Буланова даст бесплатный концерт в Ленинградской области. Об этом сообщило новостное издание, которое освещает события, происходящие в Кировском районе Санкт-Петербурга. Именно там запланировано выступление певицы. Это связано с тем, что концерт "Большая маевка" будет проходить на сцене торгового центра "Кировский универмаг", находящийся на площади Стачек.

Источник отмечает, что район был выбран не случайно, так как именно он ассоциируется у многих горожан с эпохой "девяностых", а образ Татьяны Булановой прекрасно дополнит эту атмосферу. К тому же, певица родилась в городе, так что будет выступать среди поклонников, которые являются ее земляками.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, что Татьяна Буланова пытается забыть развод с бывшим мужем в объятьях молодого актера.