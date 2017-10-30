«Вышла из зоны комфорта»: Ведущая «Орёл и Решка. Шопинг» впервые спела на сцене

Ведущая «Орёл и Решка. Шопинг» Мария Ивакова рассказала о своём первом опыте пения на сцене. 17 мая звезда впервые «вышла из зоны комфорта», выступив на концерте своего экс-коллеги Антона Лаврентьева.

Мария Ивакова призналась, что до этого последний раз пела в детском хоре, как сообщает «Версия.Инфо». Девушка испытывает стеснение из-за своего голоса, что происходит частично из-за совета мамы не проявлять вокальные таланты. Однако несколько месяцев назад ведущая «Орёл и Решка. Шопинг» всё-таки начала заниматься с преподавателем, решив, что следует когда-то «дать выход этой энергии».

Получилось исполнить своё желание на концерте у Антона Лаврентьева, который ранее были соведущим Иваковой, а также является её хорошим другом. Знаменитость призналась, что очень боялась, да и не смогла всё сделать правильно, потому полностью своим выступлением недовольна. Однако Антон Лаврентьев остался доволен стараниями подруги, потому Мария Ивакова пообещала, что споёт ещё. Своё первое вокальное выступление звезда выставила в «Сториз» в Instagram.