"Застукали!": певица Валерия оторвалась в клубе с Николаем Фоменко

50-летняя Валерия повстречалась с Николаем Фоменко, когда отрывалась в одном из ночных клубов. Друзья певицы "застукали" её во время беседы и сняли ролик для Stories в Instagram.

Предполагается, что Валерия случайно встретила артиста в развлекательном заведении. Знаменитости решили шутливо изобразить из себя обличенных любовников. Николай Фоменко театрально закрыл ладонью глаза и закричал "Нас застали", пока его коллега с наигранным стыдом отводила глаза. Музыкант отметил, что фотография может быть тайной. Затем он трогательно взял Валерию за руку и несколько раз поцеловал ладонь.

Некоторые пользователи поинтересовались реакцией супруга певицы Иосифа Пригожина. Что продюсер кавказских кровей говорил своей звездной супруге после "горячей" ночи с участием Николая Фоменко - остается их семейной тайной. Но через полдня пара уже сфотографировалась на мероприятии компании Bosco di Ciliegi. Снимок демонстрирует прекрасные взаимоотношения.