«Я не стану лучше»: Маша Малиновская предложила написать петицию Богу

Светская львица и телеведущая Малиновская устала от того, что её постоянно критикуют. Потому девушка предложила хейтерам написать письмо Богу, как сообщает VistaNews.

Причиной такого стал снимок, который большинству подписчиков Малиновской в Сети очень не понравился. Одни заявили, что фото слишком сильно обработано в графическом редакторе, а другие заподозрили знаменитость в злоупотреблении пластикой. Интернет-пользователи не раз писали о том, что 20 лет назад Малиновская была настоящей красавицей, предполагая, что она и сейчас блистала бы без обращения к хирургам.

Однако телеведущая считает иначе. Малиновская не расценивает омолаживающие процедуры, как что-то плохое, а чтобы их не было, предложила подписчикам написать письмо Богу. Это нужно для того, чтобы отменить старение. Ответ содержал и нецензурную лексику, потому Машу Малиновскую обвинили ещё и в грубости. Тогда звезда подчеркнула, что лучше всё равно не станет, как бы её не критиковали. Знаменитость порекомендовала подписчикам не тратить время зря.