Развод между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли все еще не состоялся из-за виноградников

Голливудская пара разорвала свои отношения в 2016 году, однако официально они все еще пребывают в браке. Как оказалось, причина кроется совсем не в разделе опеки над детьми или в теплых чувствах. Брэд Питт затягивает с разводом из-за поместья Шато Мираваль, что расположено в южной части Франции. Они с Анджелиной купили его еще в 2009 году, когда проживали в гражданском браке.

Для Брэда Пита виноградник, который находится на территории поместья, представляет моральную ценность. Голливудский актер говорит о том, что виноградник для него как дитя и он регулярно проверяет урожай. Питт не желает отказываться от своего любимого занятия и прекращать готовить вино и оливковое масло в своем любимом поместье, поэтому актер отказывается от всяческих уговоров Анджелины на счет продажи поместья.

Источники сообщают, что единственным требованием голливудского актера было оставить ему поместье Шато Миравель, которое было куплено на совместные деньги с его тогда еще гражданской женой. Сообщается также, что в 2009 году на момент покупки здание вместе с землей обошлось голливудской паре в $60 миллионов.

Пока что никому не известно сколько именно продляться разборки на счет материального имущества между Брэдом и Анджелиной, однако Питт собирается продолжить стоять на своем и не отказываться от своей мечты.