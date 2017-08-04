Сальная прическа Кристен Стюарт насмешила Каннский фестиваль

Актриса Кристен Стюарт насмешила и вызвала недоумение гостей Каннского кинофестиваля своей сальной прической и экстравагантным нарядом. Это не помешало ей разместить фотоотчет на странице в Instagram.

Американская знаменитость, прославившаяся по экранизации саги "Сумерки", решила выделиться на фоне именитых модниц. Ей это, безусловно, удалось. Однако эффект оказался противоречивым. Для выхода на красную дорожку Кристен Стюарт выбрала лоснящиеся штаны в обтяжку, черный пиджак с длинными рукавами и толстыми манжетами, а также белую блузку. Последнюю она, почему-то, застегнула лишь на верхнюю пуговицу, позволив остальной части одежды обнажить живот.

Однако большая часть критики досталась прическе знаменитости. Челка Кристен Стюарт была несколько неряшливо собрана в области лба. При этом волосы выглядели немытыми и сальными. Вероятно, из-за средств для укладки. Эта деталь существенно испортила общий образ актрисы, и без того далекий от совершенства.