Экс-участница скандального проекта «Дом-2» не может спать из-за кошмарной боли

На днях Ирина Агибалова рассказала своим подписчикам о том, что страдает от мигрени, которая не дает ей спать по ночам. Боль в висках пульсирует и от этого появляется ощущение, будто голова девушки просто разрывается на части. К симптомам также приписывают тошноту. По словам Ирины, недавно у нее была настолько ужасная ночь, что ей казалось, будто она не сможет ее пережить. Сильнейшая боль в висках, как рассказывает звезда проекта «Дом-2», не только не дает уснуть. По словам девушки, острая боль не дает думать ни о чем, кроме как о боли.

На данный момент с Ириной все в порядке. Ее состояние стало гораздо лучше, однако поклонники обеспокоены ее болезнью. Многие рассказали о том, как сочувствуют Агибаловой, а также поделились своим мнением о том, что ее мигрень может быть вызвана переменами в метеорологических условиях. Многие страдают от этой болезни из-за чувствительности к атмосферным явлениям.

Были и те, кто также высказал и свою версию заболевания звезды. По их мнению, приступ боли, возможно, был связан с гипертонией, так как пульсирующая боль может появляться из-за сильного скачка давления. Подписчики посоветовали Ирине купить тонометр, чтобы измерять давление, а также пройти курс с иглоукалыванием и закупить сильнодействующего обезболивающего.