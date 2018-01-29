«Не купили платье и инвалидную коляску»: Юлия Самойлова пожаловалась на «жадность» Первого канала

Как утверждает певица, которой не удалось пройти даже в финал «Евровидения», Первый канал, выступивший организатором ее выступления на конкурсе, экономил на ее номере. Самойловой не купили хорошего платья и инвалидной коляски.

Юлия Самойлова пожаловалась на «жадность» Первого канала, который, по ее словам, пожалел денег на платье и инвалидную коляску. Певица рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась перед «Евровидением» в интервью, которое 17 мая появилось на YouTube-канале «The Люди».

По словам Самойловой, ей пришлось тратить свои деньги готовиться к конкурсу. Первый канал не захотел оплатить покупку платья и инвалидной коляски. Однако, Самойлова подчеркнула, что не винит в своем проигрыше кого-то другого, всю вину она возлагает на себя.

Помимо этого, Самойлова пожаловалась, что на подготовку ее номера было потрачено очень мало времени. Якобы, репетициям ее выступления уделили недостаточно внимания. Самойлова рассказала, что ее номер был прорепетирован полностью лишь один раз. Большего числа полных репетиций ей добиться не удалось. По мнению певицы, ее проигрыш может быть объяснен еще и отсутствием должных репетиций вместе с плохой подготовкой.