Вера Сотникова призналась, что увела из семьи актера Владислава Ветрова

Много кто в курсе, что у популярной актрисы Веры Сотниковой в жизни было много мужчин. Она встречалась с Владимиром Кузьминым, Андреем Соколовым и Ренатом Давлетьяровым. Накануне же она призналась, что увела из семьи актера Владислава Ветрова.

Вера Сотникова рассказала, что в ее жизни был роман с женатым мужчиной. Разоткровенничалась она, будучи главной гостьей программы "Судьба человека". О том, со сколькими мужчинами была актриса, ходят целые легенды. Тем не менее, сама она не стесняется пояснять, как все было на самом деле. Она рассказывает как хорошие истории, так и не самые приятные.

Так, одна из неприятных историй в ее жизни была связана с именем привлекательного актера Андрея Соколова. Их чувства были взаимны, однако создать семью им так и не удалось, так как он был очень ревнив. Однажды из-за ревности он отрезал ей клок волос и даже разбил дорогостоящий автомобиль, который ей принадлежал. С тех пор они больше не были вместе. После у нее был роман с богачом из Германии Эрнстом Пиндуром, однако оставаться с ним она не могла из-за карьеры.

О том, что однажды увела мужчину из семьи, Вера Сотникова призналась в первый раз. Это был актер Владислав Ветров. У него была жена и маленький сын, когда они начали жить вместе, развода так и не было. Позже он вернулся в семью, так как чувствовал себя неуютно и тянулся к ребенку. Актрису такая ситуация не устраивала, и она его отпустила.