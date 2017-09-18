«Слегка колотит и кричит, что я пухлая»: Анфиса Чехова рассказала о своих отношениях с сыном

Наследник Чеховой отказывается признавать, что его мать «королева» и со слезами кричит о ее «пухлости». Сын быстро отвыкает от артистки, когда та прилетает с отдыха ребенок встречает Чехову «побоями».

У Анфисы Чеховой есть сын, его зовут Соломон и ему 31 мая исполнится 6 лет. По словам артистки, ее ребенок быстро от нее отвыкает, когда она улетает на отдых без него. После проекта «Взвешенные и счастливые люди» она решила «пожить в свое удовольствие» на Бали, но по возвращению она столкнулась с трудностями.

По словам Чеховой, сын встретил ее «побоями», он стал капризничать и «поколачивать» свою мать. Артистка консультировалась по этому поводу с психологом, но специалист успокоил ее, сказав, что такая реакция вполне нормальная.

Помимо этого, сын Чеховой отказывается признавать фигуру своей матери красивой. Соломон считает свою знаменитую маму «пухленькой». Когда она доказывает сыну, что выглядит «как королева» ребенок кричит: «нет, ты пухлая» и начинает плакать. Чехова шутит, что если ее сына «пытать», то он, наверное, все-таки признает ее красоту.