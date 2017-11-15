Хайди Клум в кружевном боди публично целовалась с любовником на Каннском фестивале

На кинофестивале в Каннах 44-летняя модель Хайди Клум страстно целовалась с молодым любовником Томом Каулитцем в публичных местах, надев кружевное боди. Очевидцы заметили пару и выложили их фотографии в социальных сетях.

Не так давно западные журналисты выяснили, что модель завела отношения с гитаристом группы Tokio Hotel, который моложе её на 16 лет. Как писала "Версия", папарацци "ловили" влюбленных на вилле в Мексике, где Хайди Клум разгуливала топлес, не стесняясь избранника. Однако перед широкой аудиторией знаменитости свой роман долго скрывали.

Теперь партнеры, видимо, решили оставить конспирацию и больше не прятать свои чувства. На днях Клум и Каулитц прогулялись по Каннам на виду у всех прохожих. Смелая хайди клум надела облегающие джинсы и кружевное бельё под кожаную куртку, демонстрируя свою сексуальность. Любовники шли по улицам, держась за руки. А на веранде одного из ресторанов страстно поцеловались.

Вполне возможно, союз Хайди Клум с Томом Каулитцом будет более удачным, нежели её предыдущие отношения. Ранее модель дважды неудачно выходила замуж и терпела множество неудач на личном фронте, несмотря на свою красоту.