Анастасия Решетова ради беременности откажется от публичной жизни

Модель и бизнес-вумен уверенна, что именно так стоит поступать в момент ожидания малыша. Решетова нашла метод, который поможет ей скрыть беременность и оставаться «в тени» публичной жизни.

Отношения Анастасии Решетовой и репера Тимати остаются загадкой для многих поклонников. Пара редко публикует совместные снимки, что часто становится поводом для слухов об их расставании. Однако, Анастасия Решетова решила высказаться о беременности, что сильно заинтриговало публику.

По словам Анастасии Решетовой, она не стала бы комментировать свою беременность. Она бы начала быть скрытной от недоступной для общественности. Решетова уверенна, что она на все 100% «пропала» бы из Instagram.

Девушка Тимати нашла метод, который поможет ей подольше скрыть свою беременность. Решетова утверждает, что стала бы выкладывать старые фото, имитируя «бурную светскую жизнь». Помимо этого, она покинула бы страну и уехала бы «очень далеко».

Такие высказывания весьма озадачили поклонников Решетовой. Многие решили, что раз она рассуждает о беременности, то уже начала планировать рождение ребенка или даже начала скрывать ожидание малыша и скорое пополнение.