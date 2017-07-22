Молодая жена Ивана Краско ошарашила сеть новым снимком

На фото 27-летняя Наталья Краско, как заметили ее поклонники, выглядит гораздо старше своего возраста. По этой причине они забеспокоились, переживая, что в ее семье могло что-то случиться.

В сети бурно обсуждают свежую фотографию супруги актера Ивана Краско Натальи, которую она опубликовала на своей официальной странице соцсети Instagram лишь вчера. Ее поклонники были буквально ошарашены новым снимком, ведь, как они заметили, на нем она выглядит совершенно иначе, не такой, какой они привыкли ее видеть. По их словам, актриса резко постарела.

В комментариях многие подписчики стали писать насчет своих опасений. Другие же, в основном женская половина, стали утверждать, что все дело в неудачном макияже. Одна из поклонниц даже расписала для Натальи Краско сообщение с ценными советами о том, как лучше всего использовать косметику и почему ей следует выбрать тональный крем более светлого оттенка.

Стоит заметить, что у молодой супруги Ивана Краско сравнительно немного подписчиков в профиле, так что она успевает ответить практически каждому из них. Комментарии о том, что та якобы резко постарела, ей не понравились, однако она отметила, что ей уже давно не 20 лет.