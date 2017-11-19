У беременной звезды шоу «Танцы» диагностировали неизлечимое заболевание

Врачи нашли у Софьи Кольбедюк серьезное заболевание, от услышанного диагноза беременная финалистка второго сезона шоу «Танцы» не смогла сдерживать слез. О страшном заболевании девушка узнала после анализа крови на биохимию.

Как сообщается, беременная Софьи Кольбедюк регулярно проходит обследования. После сдачи крови на биохимию танцовщице сообщили о том, что она больна. У Кольбедюк нашли хронический гепатит формы В. От услышанного участница шоу «Танцы» была повергнута в шок, неутешительный диагноз, утверждающий о серьезном заболевании, заставил беременную девушку плакать.

Танцовщица была в шоке от диагноза, так как до этого о таком заболевании речи и не шло. Ее отправили сдать анализ ДНК, который не показал активности вирусных клеток. Софья Кольбедюк не могла понять, почему результаты не совпадают. Она посоветовалась со своим супругом и решила сдать кровь еще раз, но уже в другой клинике.

После повторного анализа врачи другого медицинского учреждения успокоили Софью Кольбедюк – гепатита в ее крови не нашли. Узнав о том, что болезни все-таки нет, танцовщица была очень счастлива. Сама она рассказывает, что оказалась «на седьмом небе», когда узнала о том, что здорова.