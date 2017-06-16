Сын Ирины Дубцовой в конце учебного года спасается от аллергии на Мальдивах

Сын певицы Ирины Дубцовой «традиционно» пропускает последние дни учёбы из-за аллегри, от которой прячется на Мальдивах. Но даже там мама не даёт ему расслабиться и забыть о школе.

С проблемой аллергий встречаются много россиян. Особенно обострение происходит в конце весны и лета, из-за чего людям приходится тратить много сил и денег на облегчение симптомов. Но известные исполнители поступают иначе. Например, сын-аллергик Ирины Дубцовой отсиживается на Мальдивах, где он находится в полной безопасности от цветущей Москвы.

За это женщина даже заслужила «нагоняй» от фанатов и обвинения в преувеличении проблемы. Но последним роликом она доказала, что ежегодные путешествия подальше от России – мера вынужденная. Устроившись удобно на террасе мальдивской обители звезды, мальчик усердно штудирует математику, как бы сложно ему она не давалась. За это мама «вундеркинда» получила похвалу от подписчиков за внимание к школе. А сами россияне призвали её инициировать общественную жалобу, обращённую к власти, чтобы решить проблему каждого второго аллергика.