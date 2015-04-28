Time вопреки недовольству фантов признал Ариану Гранде «лидером будущего поколения»

Авторитетный журнал Time опубликовал новый список «важных» людей в современном обществе, одним из которых посчастливилось стать Ариане Гранде. Даже поклонники не согласны с решением редакции.

Ариан Гранде была официально признана одной из единиц, которой уготована ноша стать «лидером» и примером для будущих поколений, показав, как можно добиться высот. Как пример величия 24-летней девушки Time приводит статистику продаж её альбомов, синглов и песен, вокальные данные, коллаборации и трагическую историю в Манчестере. Поклонники согласны, что Ариана Гранде действительно занимает лидирующие позиции в обществе, но сомневаются, что она достойна стать «лидером».

Спорные достижения американки спровоцировали массу обсуждений в социальных сетях. Многие уверены, что заработать славу ей удалось благодаря известным менеджерам, которые помогли Гранде записать треки с другими известными артистами, создавали вокруг неё скандалы. Они вспоминают историю с облизанным в магазине пончиком и фразу о «ненависти к США». Отдельное обсуждение получилось из террористической атаки в Манчестере в мае 2017 года. По мнению пользователей, эта ситуация в итоге сыграла девушке на руку. Как бы не считали в Интернете, Ариана Гранде уже позирует на обложке свежего Time.