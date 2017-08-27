Экс-участница «Дом-2» Евгения Феофилактова поразила своими стройными формами

Молодая мама и экс-участница «Дом-2» призывает пользователей принять участие в фитнес-марафоне, мотивируя к похудению снимком своей стройной фигуры в спортивном костюме. Пользователи уже отметили, что Феофилактова «поразила» их стройностью и «подтянутыми» формами.

Евгения Феофилактова разместила в своем Instagram-аккаунте снимок, в описании к которому опубликовала внушительного размера текст о том, насколько хорош один из марафонов в Сети. Конечно же, звезда телестройки «Дом-2» указала ссылки на профиль марафона. Несмотря на то, что почти все пользователи поняли «проплаченность» поста, многие были поражены стройностью Феофилактовой.

Пользователи пишут экс-участнице «Дом-2» комплименты о красоте ее тела. За день снимок собрал более 13 тысяч отметок «мне нравится». В комментариях Феофилактову хвалят за силу воли, которую та явно прилагает для сохранения фигуры. Некоторые просят девушку остановиться в «погоне» за стройностью, так и сейчас она выглядит «ошеломительно».