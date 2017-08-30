Российский пианист-виртуоз не может определиться с выбором дорогого рояля

Денис Мацуев занимает 36-ю строчку в рейтинге самых лучших пианистов современности. В подготовке к выступлению на открытии ЧМ-2018 виртуоз решил обзавестись новым роялем, однако выбрать инструмент марки «Steinway» ему все еще не удалось.

На своей странице в Instagram Денис Мацуев поделился фотографией из магазина роялей Steinway, где пианист выбирает себе новый инструмент. По словам самого Мацуева, определится с выбором очень нелегко. Действительно, на фото видно два ряда одинаковых, на первый взгляд, роялей, каждый из которых Мацуеву предстоит опробовать, перед тем как сделать окончательный выбор.

Поклонники творчества пианиста восхитились кадрам из магазина, попасть в который метает каждый, не говоря уже о покупке рояля марки «Steinway and sons», которая считается одной из самых престижных в мире. Многие отметили, что именно так и выглядит рай для пианиста. Другие сравнили магазин с лабораторией, а некоторые решили, что пианист и рояли – это то же самое, что и «алкоголик на бесплатной дегустации в баре».

Фанаты также попросили видео, ведь многим интересно, как именно профессионал собирается сделать такой нелегкий выбор.