Дочь Тарасова пошла по стопам мачехи и стала моделью

Об этом рассказала мать 9-летней Ангелины и первая экс-супруга футболиста, играющего за «Локомотив». Снимками начинающей дочери-модели Оксана Тарасова делится в своем Instagram-аккаунте.

Как сообщается, Ангелина, дочь футболиста Тарасова от его первого брака, решила попробовать себя в качестве модели. Девочка уже стала посещать съемки, а результат работы фотографов уже впечатлил пользователей Сети.

Пока Тарасов строит новые отношения с Анастасией Костенко, его дочь от первого брака уже начала строить карьеру в модельном бизнесе. Многие пользователи часто пишут о том, что футболит перестал уделять своему ребенку внимание, полностью переключившись на новую семью.

Оксана Тарасова, от которой футболист ушел к Ольге Бузовой, бросив ее потом ради Анастасии Костенко, предпочитает не комментировать свое мнение по поводу скандалов вокруг своего бывшего мужа. Вместо этого она ведет Instagram и рассказывает о первых успехах своей дочери.

По словам Оксаны Тарасовой, 9-летняя Ангелина успешно показала себя в качестве модели. Участие в съемках мать девочки рассматривает не как профессию или карьеру, моделинг она считает увлечением. Пользователи уже пророчат дочери Тарасова славу и успех, желая ей удачи во всех ее начинаниях.