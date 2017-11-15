Первые фотографии со свадьбы Ричарда Гира появились на обложке журнала iHola!

68-летний голливудский актер подписал документы о вступлении в брак еще в апреле, однако церемония состоялась только недавно, 12 мая. Известно, что праздник молодожены решили провести на ранчо, расположенном недалеко от Нью-Йорка. Церемония была в буддистском стиле, а приглашения на мероприятие были разосланы только родственникам и близким друзьям.

Голливудский актер рассказал о том, что он очень счастлив, что у него появилась такая умная, веселая, красивая и чувственная жена. В свою очередь модель заявила о том, что безумно любит Гира и считает его истинным романтиком.

Известно, что это уже третий брак Ричарда Гира, однако актер не разочаровывается и не перестает верить в любовь. Об отношениях голливудского актера и бывшей модели Алехандры Сильвы публика узнала 3 года назад, когда они вместе посетили фестиваль «Таормина» на побережье острова Сицилия. Хотя Гир был знаком со своей 35-летней женой еще с детства, так как имел очень хорошие дружеские отношения с ее отцом, который занимает пост вице-президента футбольного клуба «Реал Мадрид».