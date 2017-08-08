Анна Семенович снялась в новом комедийном сериале

На своей странице звезда рассказала подписчикам о том, что она будет выпускать уникальный комедийный инста-сериал «Джимми и Аня». Анна Семенович опубликовала первую серию и рассказала о том, что будет впереди и кто примет участие в съёмках.

На странице в Instagram телеведущая впервые представила ролик своего нового сериала «Джимми и Аня». В съёмках звезде помог продюсер Пётр Плосков, а в главной роли снялся комик и блогер Шевги Ахадов. Анна Семенович также пообещала, что её поклонников ждут сюрпризы и с остальными актёрами. Она надеется, что её уникальный сериал, который не имеет аналогов, понравится фанатом, а потому попросила поддержать её отметкой «нравится», а также оставить в комментариях свой отзыв.

В первой серии речь идёт о знакомстве пышногрудой русской красавицы Анны, которую играет сама телеведущая и восточном красавце Джимми.

Поклонники оценили творчество кумира и с нетерпением ждут новых серий.