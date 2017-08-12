Лишь бы платили: молодая супруга Краско за деньги готова позориться в ток-шоу

Супруга 87-летнего артиста Ивана Краско поделилась своими мотивами участвовать в позорных для неё эфирах ток-шоу. Наталья Краско в недавнем интервью объяснила участие в различных передачах жаждой наживы.

Девушка стала четвертой супругой у знаменитого актера. Она поглощена творчеством: поэзия, театр, живопись. Искусство не всегда приносит стабильный доход. Недавно стало известно, что наследство в 1,5 миллиона, полученное Иваном Краско от покойного сына Андрея, супружеская пара потратила на вояж по США. Несмотря на довольно солидную пенсию мужа, Наталья Краско ищет дополнительные источники дохода.

Таким стало ток-шоу "Пусть говорят". Она рассказала журналистам Sobesednik, что за определенную сумму не стесняется выставлять на публику скандальные подробности семейной жизни. Наталья воспринимает телеэфиры, как работу. По её мнению, платит "Первый канал" довольно скромно, однако это занятие позволяет ей практически не напрягаться. Участница к происходящему в кадре относится несерьёзно. В противном случае - она бы "повесилась".