Футбол и сексуальный аристократ: Дмитрий Маликов опубликовал абсурдный снимок

Музыкант Дмитрий Маликов порадовал фанатов новым фото в социальной сети. От абсурдности изображения фантазия фанатов «пустилась в пляс».

Дмитрий Маликов от природы получил удивительную внешность, которая почти неподвластна возрасту. 48-летний мужчина под каждым новым фото получает массу комплиментов о своей миловидности и солидности, но новый снимок для известного издания застал фанатов врасплох. Маликов запечатлён сидящим спиной к роялю, одетый в дорогого вид халат «аристократа», под которым спрятана футбольная форма.

Справа от музыканта внимательный поклонник сможет заметить тряпичный мяч из «элитной» ткани. Такое смешение стилей и харизмы певца породили в головах поклонников фантазии. Многие стали придумывать ему «имена» вроде «сексуального аристократа» или героя фильма «Большой Лебовски». Но равнодушным блогер не оставил никого. Хотя ранее «ВерсияИнфо» писало, как Дмитрий Маликов прятал свой аристократизм под пакетом из супермаркета.