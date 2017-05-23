Мила Йовович поразила Каннский фестиваль чрезмерно открытым декольте

16 мая актриса Мила Йовович посетила Каннский фестиваль ради премьеры одного фильма. Фотографы запечатлели 43-летнюю знаменитость в платье с очень откровенным вырезом на груди.

Наряд Милы Йовович по своему смелому дизайну выделился даже среди самых нескромных модниц мероприятия. Облегающее серое платье от Prada полностью скрывало её ноги до пола, но обнажало большую часть груди V-образным декольте, доходящим почти до пупка. Довольно широкий лиф хорошо скрывал невыдающиеся формы актрисы, однако отсутствие бюстгальтера иногда открывало любопытные анатомические подробности Милы Йовович. К верхней части тела привлекал внимание не только вырез, но и блестящие детали платья на груди и у бедер. Шею украсило ожерелье с крупным синим камнем.

Мила Йовович прибыла в Канны показать себя и посетить показ киноленты "Пылающий" от Ли Чхан-Дона из Южной Кореи. Некоторые журналисты заметили и неприятные детали внешности актрисы. Так на одной из фотографии отчетливо видны неприятные следы на предплечьях звезды, похожие на гематомы.