Стефания Маликова опубликовала нежное фото с подросшим братом‍

Елена и Дмитрий Маликов крайне редко показывают на страницах в социальных сетях фотографии своего четырехмесячного сына Марка, однако их дочь Стефания Маликова решила порадовать фанатов. На снимке она вместе с подросшим братом‍ позирует в нарядах одинаковых цветов.

Стефания Маликова опубликовала нежное фото с четырехмесячным братом. На снимке запечатлено, как она держит его на руках, крепко прижав к себе. Малыш уже уверенно держит голову и, отвернувшись от камеры, смотрит в другую сторону. На девушке надето голубое платье, а Марк облачен в костюмчик синего цвета. Подчеркивая это, Маликова-младшая подписала фотографию одноименной фразой к названию новой песни эстрадного певца Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Поклонники семьи Маликовых были растроганы нежным фото и оставили под ним множество приятных комментариев. "Стеша, молодец!!! По чаще братишку выгуливай!!!! Очень за вас рада!!!", "Здоровья малышу", "Какая красиваяяяя" (пунктуация и орфография авторов сохранены), - такие слова посвящали к снимку.