Поклонники испугались за сына Плющенко из-за экстремального хобби

Известный спортсмен Евгений Плющенко показал в Instagram успехи сына Егора в управлении мотоциклом. Трюки мальчика напугали подписчиков автора и спровоцировали волну критики.

11-летний Егор родился в 2006 году, когда Евгений Плющенко был женат на Марии Ермак. После развода и женитьбы на Яне Рудковской, фигурист не забывает своего старшего сына и уделяет ему массу внимания. Так недавно он взял его с супругой и младшим Сашей на курорт в Мальдивы.

А 17 мая знаменитость вместе с подростком продемонстрировали серьёзное увлечение последнего. Мальчик довольно уверенно катается на спортивном мотоцикле. Евгений Плющенко снял на видео, как Егор проехался по улице, балансировал на переднем колесе, поднялся на заднее и даже поднял байк в воздух. Стоит отметить, что при этом ребенок защищен шлемом и специальной экипировкой.

Несмотря на все меры предосторожности, многие пользователи социальной сети нашли занятие весьма рискованным для подростка. Они написали о хрупкости здоровья и высокой опасности езды на "мопедах". Один из комментаторов обратил внимание, что проезжая часть была пустынна, но всё равно выразил опаску за здоровье мальчика.



