Дмитрия Грачева не лишили родительских прав за то, что он отрубил кисти рук жене

Сейчас Дмитрий Грачев находится под стражей. В ходе судебного разбирательства ему могут выдвинуть срок до 10 лет, однако парень имеет намерения вернуться к родным и воспитывать детей.

В эфире ток-шоу «Прямой эфир» Марина Грачева появилась уже с протезом, который ей разработали немецкие специалисты. 26-летняя девушка рассказала о том, что врачи пришили ей одну кисть и теперь она может хотя бы более-менее нормально проводить время со своими детьми.

Женщина рассказала о том, что обращалась в суд уже дважды, однако ей отказали в лишении родительских прав ее бывшего супруга, Дмитрия. Мать подозреваемого поддерживает невестку в этом решении, потому что волнуется за внуков.

Эту историю до сих пор вспоминают с ужасом. 10 декабря 2017 года Дмитрий Грачев отвез Марину в лес и отрубил кисти обеих рук. Как объясняет парень, этот поступок он совершил из ревности, а также из-за того, что не хотел, чтобы жена подавала документы на развод.