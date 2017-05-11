В сеть слили фотографии интерьера собственного ресторана Ольги Бузовой

23 апреля на своей официальной странице Instagram известная певица Ольга Бузова анонсировала открытие своего собственного ресторана BuzFood. Она готовилась к открытию уже несколько лет и наконец решила показать будущий интерьер помещения.

В сеть слили фотографии интерьера собственного ресторана известной 32-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Около месяца назад стало известно, что она собирается открывать заведение, однако известно об этом было крайне мало. Сама же певица еще тогда рассказала, что до начала его работы осталось совсем немного. В меню будет преобладать здоровая пища, рецепты которой были разработаны специально для ресторана. Также Бузова обещала, что питание в нем будет недорогим.

Как известно, ресторан будет открыт в центре Москвы, на Цветном бульваре. В его интерьере будут преобладать теплые и спокойные тона. По всему залу для посетителей разместят зеленые растения. Наибольшая вместительность клиентов в одночасье составит 60 мест.