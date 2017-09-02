Лариса Долина вышла в свет вместе с 7-летней внучкой и наградила Крида

7-летняя Саша вместе со звездной бабушкой Ларисой Долиной и мамой Ангелиной в очередной раз показались на публике. Семейная чета посетила церемонию Национальной телепремии "Дай пять!".

Уже второе по счету награждение организовали представители телеканала "СТС" и продюсерского центра LA Group. Накануне 2,5 миллиона российских подростков и детей голосовали в открытом формате за лучших деятелей ТВ, кинематографа, музыки, интернета и спорта.

Лариса Долина показалась перед камерами репортеров в клетчатом платье и черном кардигане до лодыжек. Её внучка нарядилась в длинное платье с цветами и различными украшениями под цвет. Родственники с удовольствием позировали. Ведь не только Лариса Долина, но и Александра довольно давно обжились в мире шоу-бизнеса. Девочка с трехлетнего возраста выступает с бабушкой на концертах. Кроме того, она занимается музыкой, танцами и выступает в составе коллектива "Непоседы".

Стоит заметить, что знаменитая певица пришла на "Дай пять!" не только посмотреть, но и поучаствовать. Она вышла на сцену для вручения награды за "Любимую песню". Её получил исполнитель Егор Крид за песню композицию "Потрачу". Лариса Долина отметила, что работа лауреата ей по вкусу.