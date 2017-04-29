Поклонники удивились от вида увеличенной груди Алеси Кафельниковой

19-летняя манекенщица очень часто выкладывает в сеть фотографии в полуголом виде. Из-за этого в социальной сети Instagram постоянно появляется критика на ее счет. Помимо этого активность на ее аккаунте постоянно уменьшается. Сейчас опубликованные девушкой посты оценивают только 30 000 человек из почти 500 000 подписчиков.

Известно, что на данный момент Кафельникова находится в российской столице. Ее замечают на различных светских мероприятиях. На днях манекенщица опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в плате с открытым декольте. Ее грудь и плечи практически полностью оголены.

При этом большое количество удивленных фанатов написали комментарии именно по поводу визуально увеличившейся груди. Люди были в недоумении от того, что не понимали откуда у Кафельниковой появилась такая большая грудь, ведь совсем недавно она не могла избавиться от зависимости от наркотических веществ. В итоге большинство поклонников пришло к мнению, что манекенщица просто выбрала удобную позу для того, чтобы подчеркнуть «свои прелести».