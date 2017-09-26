В студии программы «Секрет на миллион» раскрылись тайны Алены Свиридовой

Заслуженная артистка России рассказала зрителям о том, как она относится к своему возрасту. Оказалось, что 55 лет для певицы это как вторая юность, а пенсия это просто стипендия и она не хочет это усложнять. К тому же, Алена ведет вполне полноценную жизнь. Артистка рассказала о том, что сейчас встречается с молодым бизнесменом Давидом Варданяном.

Лера Кудрявцева в своем разговоре с Аленой Свиридовой решила затронуть и тему бывших романов. Алена не скрывая рассказала о том, что у нее были отношения с Андреем Макаревичем и Федором Бондарчуком. Кроме того, актриса 4 раза была замужем и воспитывает двух сыновей.

Кроме того Алена рассказала о причинах ее побега от ее первого избранника, с которым она вступила в законный брак, а также актриса рассказала об изменах молодого ухажера и все подробности романтических отношений с Давидом.

Помимо этого артистка также рассказала о том, почему она презирает алкоголиков и как ее отец стал для нее совсем чужим.