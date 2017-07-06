Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали ремонт в детской комнате

Пользователи оценили дизайн мебели, которую супружеская пара модели и футболиста решила разместить в детской. Зная о том, что в их семье появится дочка – Тарасов и Костенко оформили комнату в светлых и розовых тонах.

В Instagram-аккаунте Анастасии Костенко появился новый снимок. На нем модель показала мебель для ребенка, который появится на свет уже совсем скоро. Конечно же, Костенко не забыла упомянуть в описании адрес и название магазина, где эта мебель была куплена.

На снимках видно, что Тарасов и Костенко все-таки ждут девочку. Для своей дочери пара модели и футболиста выкрасила стены детской комнаты в нежный розовые цвета, а мебель не станет выделяться из цветовой гаммы – и кроватка, и тумба выполнена в светлой цветовой гамме.

Пользователи оценили красоту мебели. Некоторые заявили, что круглая детская кроватка сейчас «в тренде», а Костенко «модничает» даже во время декорации комнаты для своей дочери. Многие не смогли удержаться и написали, что модель так и не смогла «ненавязчиво» публиковать рекламу в своих постах, что выглядит очень «явно» и может отталкивать пользователей.