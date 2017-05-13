Звезду «Папиных дочек» обвинили в «плагиате» платья Веры из «Ворониных»

16 мая в Москве состоялось вручение премии «Дай пять!», на которое Лиза Арзамасова, получившая славу как Галина Сергеевна из «Папиных дочек», пришла в необычном платье. Наряд показался знакомым многим пользователям, за «копирование» наряда Веры из «Ворониных» Екатерины Андреевой, Арзамасова подверглась критике.

На церемонию вручения Национальной телевизионной премии «Дай пять!» Лиза Арзамасова пришла в черном платье с необычным покроем. Наряд звезды «Папиных дочек» понравился многим пользователям, но нашлись и те, кто увидел в платье Арзамасовой «плагиат» на наряд Екатерины Андреевой, сыгравшей роль Веры в сериале «Воронины».

Пользователи смогли вспомнить и найти снимок с церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля, на котором Екатерина Андреева позирует в таком же платье, какое Лиза Арзамасова надела для премии «Дай пять!».

В Сети уже начали шутить о том, что платье Арзамасовой «поносили пару лет назад». Саму звезду, по всей видимости, такой факт нисколько не смутил, она смело позировала перед камерами и улыбалась, демонстрируя хорошее настроение. Скорее всего, Арзамасова не знала о том, что такое же платье уже было «засвечено» перед журналистами.