Тимати и Алёну Шишкову обвинили в неправильном воспитании дочери

Пользователи Сети посчитали, что единственная дочь Тимати и Алёны Шишковой Алиса растет в семье, где царит полная вседозволенность. Именно по этой причине девочка часто балуется и выделяет себя на фоне других детей, утверждают фолловеры.

На днях в Сети появилось видео с отдыха дочери Тимати, где Алиса после спектакля театра вышла на сцену и станцевала финальный танец с актерами. Пользователи Сети посчитали такой поступок проявлением отсутствия воспитания, а бабушка Алисы стала защищать внучку и говорить, что актеры сами позвали девочку на сцену.

В комментариях поклонники заявили, что не стоит из маленькой девочки делать «выскочку», которая всегда выделяет себя на фоне других детей. Также фанаты призвали Тимати больше времени уделять собственной дочери.