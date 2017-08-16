Татьяна Буланова встречается с молодым актером, пытаясь забыть развод

49-летняя эстрадная певица Татьяна Буланова в последнее время часто стала появляться в компании молодого актера, 33-летнего Сергея Максимова. Поклонники считают, что встречи происходят из-за ее попыток забыть развод.

В сети стали бурно обсуждать совместные фотографии известной российской певицы Татьяны Булановой и молодого развивающегося актера Сергея Максимова. Поклонникам непонятно, с какой целью они стали встречаться все чаще и чаще. Корреспонденты одного из отечественных изданий смогли взять у 33-летнего актера комментарий на этот счет. Тогда он признался, что является участником травести шоу, где играет Буланову.

Максимов рассказал, что испытывает искренние и сильные чувства к творчеству певицы и вообще считает ее добрым и душевным челвоеком. По его словам, он занимается популяризацией ее образа, так что она ему за это благодарна. Тем не менее, о близких отношениях он говорить не стал.

Напомним, не так давно Татьяна Буланова пережила развод с футболистом Владиславом Радимовым из-за измены с его стороны. Тем не менее, в СМИ считают, что ее чувства к нему не прошли, хотя она и пытается забыть былое.