Свадьба Баскова и Лопыревой состоится только если сборная России по футболу победит на Чемпионате Мира

Издание «Комсомольская правда» опубликовало интервью с Викторией Лопыревой. В своем интервью посол ЧМ по футболу-2018 сообщила о том, что ее свадьба с народным певцом Николаем Басковым состоится только в том случае, если российской сборной удастся одержать победу на чемпионате мира.

Модель заявила, что на данный момент главное место в ее жизни занимает работа, а все остальное уходит на второй план. Именно поэтому они с Басковым и заключили такое соглашение.

Кроме того, Лопырева поделилась секретом своей стройности и рассказала о том, что совершенно не ограничивает себя в еде. Просто из-за большой активности и загруженности на работе, модель иногда забывает поесть. К тому же, если учитывать, что жизнь Виктории постоянно происходит в разъездах, лишние килограммы ей просто не светят, поскольку жир даже не успевает усвоиться в организме. Самое главное для модели это ни в чем себе не отказывать, а также уделять достаточное количество времени сну и тем вещам, которые поднимают настроение.

Также Виктория Лопырева рассказала о том, что ее отношение к пластической хирургии только положительное. Модель говорит о том, что люди должны пользоваться всеми возможностями, чтобы стать хотя бы чуточку лучше и пластика в этом неплохо помогает.