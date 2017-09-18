«Самая красивая»: Поклонников восхитил образ Чеховой на финале «Взвешенных и счастливых людей»

15 мая прошли съёмки финала шоу «Взвешенные и счастливые люди». Ведущая проекта Анфиса Чехова показала в Instagram образ, в котором она была на завершении программы. Поклонников он восхитил, и некоторые даже назвали знаменитость самой красивой девушкой в Сети.

В подписи к фото Анфиса Чехова поблагодарила всех, кто помогал ей с работой в кадре. Также она отметила героев «Взвешенных и счастливых людей», подчеркнув, что они научили её мужеству. Поклонники порадовались за звезду, однако больше их привлекал сам наряд, как сообщает «Версия.Инфо».

Открытое длинное платье, как заявили интернет-пользователи, Анфисе Чеховой очень шло. Подписчики подчеркнули, что в нём знаменитость показалась им ещё более стройной, чем есть. Оценили они и образ в целом, назвав его достойным не то, что финала шоу о похудении, но и красной дорожки на церемонии вручения Оскара.