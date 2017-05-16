Айза Анохина обвинила в махинациях сайт по продаже авиабилетов

Рэп-певица и телеведущая Айза Анохина вместе с семьёй собралась с Москву, потому начала искать билеты по продаже на сайте Skyscanner. Система отправила её на ресурс партнёра, Aerobilet.ru, работа которого настолько не устроила знаменитость, что она обвинила портал в махинациях.

Первоначально билеты должны быть с пересадкой на 3 часа в столице Катара Дохе. Однако квитанция, присланная Айзе Анохиной, содержала другие данные – пересадка составляла теперь 17 часов. Звезду возмутило то, что она должна будет ожидать столько времени, учитывая совсем иной заказ. После обращения в колл-центр знаменитости пообещали, что покупка будет аннулирована, а потраченную сумму вернут за два часа, как сообщает «Версия.Инфо».

Однако деньги Айзе Анохиной так и не прислали, а на следующий день и вовсе заявили, что прошли сроки для бесплатной аннуляции билетов. Из-за этого знаменитость обязали платить штраф на сумму примерно в 60 тысяч рублей. Звезда несколько раз пыталась обратиться к представителям сайта, однако они стали игнорировать её запросы. По какой причине клиент не был уведомлён о сроках бесплатной аннуляции покупки, не известно. Айза Анохина заявила, что поскольку вина не её, платить она не собирается, а продолжит разбирательство с сайтом.