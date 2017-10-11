"Животное в брачный период": Фадеев резко осудил ток-шоу о Джигарханяне

Известный продюсер Максим Фадеев разгневался, увидев очередное ток-шоу о конфликте Армена Джигарханяна и его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Волну негодования он выплеснул на своей странице в Instagram.

Музыкант опубликовал нарезку из фрагментов одного из последних выпусков "Пусть говорят" на "Первом канале". В нем показано, как Виталина Цымбалюк-Романовская пустила слезу, увидев бывшего мужа в плохом состоянии здоровья. Автор публикации выделил несколько высказываний и шумный момент, который едва не перешел в драку.

Максим Фадеев возмутился, как долго журналисты "Первого канала" могут подтягивать свои рейтинги за счет скандала знаменитостей. Он даже предполагает трагическую развязку. По словам продюсера, авторы программы преподносят знаменитых людей в невыгодном свете. А разбор конфликтов превращает участников в "мелких пакостников", которые орут друг на друга, как "животное в брачный период". Максим Фадеев отметил, что такое телевидение оказывает пагубное влияние на культуру страны и разрушает моральные ценности.

Пользователи Instagram в комментариях поддержали позицию автора и добавили критики в адрес программы. Некоторые подписчики высказались в пользу Армена Джигарханяна, который на фоне семейных проблем страдает ещё и от нападок журналистов.