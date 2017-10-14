Бывший муж Алисы Аршавиной требует ДНК-тест на отцовство

Алиса Аршавина призналась общественности, почему развелась. По ее словам, бывший муж решил показать свою власть на детях. Он требует ДНК-тест на отцовство.

Алису Аршавину многие обвиняют в том, что она вышла замуж за известного футболиста только из-за его денег. Девушка решила опровергнуть такие слухи. По ее словам, ее бывший муж - очень влиятельный человек и в браке они жили в материальном благополучии. На своей странице в социальной сети она опубликовала пост, где перечислены все достижения бывшего мужа. Причина развода проста - у Алисы пропали чувства к мужу и она решила его не обманывать.

После развода Алиса не требовала раздела имущества. Вот только ее экс-супруг усомнился в родстве с их совместными детьми. Мужчина настоял на проведении ДНК-теста. Это очень возмутило Аршавину.

Девушка подчеркнула, что с его стороны это неуважительно, ведь они были вместе около 14 лет. Алиса Аршавина очень жалеет своего сына, потому как дочь еще маленькая, а вот мальчик все поймет и очень обидится на отца. Аршавина предполагает, что ее бывший супруг решил сделать фейковую экспертизу, чтобы просто выписать детей из квартиры.