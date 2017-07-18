Ева Лонгория на последнем месяце беременности снялась для фотосессии в бассейне

Актриса Ева Лонгория, которая прославилась благодаря своему участию в сериале «Отчаянные домохозайки», сыграв в нем роль Габриэль Солис, выложила в социальной сети Instagram фотографии, на которых она предстала перед публикой на последнем месяце беременности.

Актриса, модель, ресторатор, а также продюсер Ева Лонгория сейчас находится в браке с бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Церемония по заключению брака состоялась год назад, а сейчас Ева вот-вот родит на свет первенца. Известно, что результаты узи показали, что у пары родится сын.

Вокруг Евы Лонгории очень часто ходили слухи о беременности. Однако в большинстве случаев они были ложными, просто актриса время от времени набирала вес. Поэтому, когда ее муж хотел скрыть от публики тот факт, что она находится в положении, Ева успокоила его и сказала, что хочет удивить всех тем фактом, что на этот раз она и правда ждет ребенка.

Известно, что беременность Евы Лонгории никак не сказывается на ее работе. Она появляется на публике даже на последнем месяце беременности. На днях актриса побывала на благотворительном обеде, после чего приняла участие в довольно смелой фотосессии. Ее фотография появилась на обложке издания Iris Covet Book. На фото модель позирует в бассейне. Также журнал опубликовал еще несколько ее образов.