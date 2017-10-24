Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали из-за боли в сердце

СМИ во вторник, 15 мая, начали сообщать о том, что народный артист Советского Союза Армен Джигарханян был в срочном порядке госпитализирован в больницу. Отмечается, что актера в очередной раз начало беспокоить сердце.

Как известно, СМИ часто сообщают о том, что Армена Борисовича доставляют в больницу. В последний раз, когда поступали такие сообщения, появился слух о том, что Джигарханян впал в кому, однако это оказалось фейком.

На этот раз стало известно, что вечером 15 мая народного артиста отправили в больницу на скорой помощи, так как его вновь начали одолевать боли в сердце. В настоящий момент ничего о состоянии здоровья Джигарханяна не сообщается, так же как и то, когда его выпишут из больницы.

Стоит отметить, что близкие друзья артиста утверждают, что он оказался в больнице из-за погодных условий в Москве. По их словам, Армен Борисович является весьма метеочувствительным человеком и в последние дни чувствовал себя неважно, потому и было принято решение отправить его в больницу.